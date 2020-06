PALERMO – Per dieci giorni un tratto di via Sicilia sarà interessato alla cantierizzazione per i rilievi, tramite inclinometri, nell’ambito dei lavori dell’Anello ferroviario di Palermo. Il provvedimento di chiusura al transito veicolare e pedonale di due porzioni di sede stradale, oltre viale Lazio, lato piazza Quattro Novembre, scatterà il prossimo 16 marzo e durerà fino al 25 marzo e comunque fino al termine dei lavori, spiega una nota del Comune. (ANSA).