PALERMO – È uno dei capitoli dell’inchiesta che ha provocato un terremoto all’ispettorato provinciale all’agricoltura della Regione. Riguarda la richiesta di contributi avanzata da Giuseppe Guttadauro, avvocato, imprenditore e nipote di Gianfranco Micciché.

La parentela non è un dato secondario, visto che Guttadauro l’avrebbe spesa nei suoi rapporti con Cosimo Antonio D’Amico, ex capo dell’Ispettorato attuale dirigente del Dipartimento agricoltura della Regione.

Nel capitolo ci sono dentro anche i commissari Lilli Napoli e Maria Concetta Catalano che valutarono positivamente l’ammissibilità delle domande di Guttadauro; Alessandro Mocciaro Li Destri, intermediario fra Guttadauro e D’Amico; Nicola Bevacqua, tecnico incaricato dei progetti per i quali servivano più di 2 milioni e 300 mila euro e che alla fine non ricevettero il via libera per la mancata cantierabilità.

Secondo il procuratore aggiunto Sergio Demontis, e i sostituti Vincenzo Amico, Andrea Fusco e Laura Siani, le domande dovevano essere escluse sul nascere. Ed invece avrebbero superato tutti gli step, tranne quello conclusivo, solo perché erano correlate da documentazione falsa inserita nel fascicolo al posto di quella irregolare. Per ingraziarsi D’Amico avrebbe ricevuto da Guttadauro, tramite Li Destri, la promessa che Micciché si sarebbe attivato per farlo nominare capo di gabinetto del neo assessore regionale all’Agricoltura. Non è andata così: D’Amico non è stato nominato ma per ipotizzare l’accusa di corruzione basta la promessa dell’utilità.

L’8 aprile 2017 Guttadauro ha caricato la sua domanda sul portale Agea. Il suo progetto prevedeva la costruzione di un fabbricato con impianto fotovoltaico integrato da adibire in parte a magazzino e in parte a impianto di lavorazione carni nel Comune di Gratteri e un magazzino con uliveto e mandorleto da realizzare a Cefalù. L’istanza di Guttadauro si era piazzata al numero 885 della graduatoria dei progetti ammessi con 33 punti. Dopo il ricorso di Guttadauro i punti salirono a 63. Alla fine il progetto fu bocciato per la mancata cantierabilità.

Uno scoglio insormontabile che ha reso vana tutta l’attività pregressa, e illecita, registrata delle microspie dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. La mattina del 10 ottobre 2017 nell’ufficio di D’Amico, in pizza Marina, c’era Mocciaro Li Destri. I due parlavano di politica. D’Amico si diceva certo della vittoria di Nello Musumeci. Nonostante lui fosse un uomo di destra, considerava l’elezione di Musumeci deleteria per la sua carriera alla luce della sua vicinanza con il senatore Giuseppe Lumia.

Mocciaro lo rassicurava: avrebbe parlato con Micciché per fare valere i suoi meriti professionali. “Bisogna spiegarglielo”, diceva D’Amico e Mocciaro replicava: “… e io glielo so spiegare bene… ti prego perché ci tengo… ma non per la nostra amicizia… per la tua competenza… per quello che hai dimostrato di fare in questi anni…”. D’Amico restava perplesso: “… viene giustamente Micciché e dice… ‘minchia Nino D’Amico ha votato per Cracolici’… ma per chi dovevo votare…”. Mocciaro lo tranquillizzava: “…quando, se dovesse essere e c’è questo momento di indecisione e cosa… ti ripto che io alzo il telefono e dice… tu lo sai chi è Giuseppe Guttadauro?… è il genero di Micciché”.

Nei mesi successivi nella stanza di D’Amico arrivò pure Guttadauro che diceva all’ispettore: “… sarebbe interessante mettere qualcuno bravo in gabinetto… “. D’amico gli confidava che “… ieri sera mi hanno chiamato a casa… ‘Nino, una cortesia, mi mandi il curriculum’… gli ho detto… ‘no, dice, sai ho parlato con l’assessore avevamo già precedentemente parlato con Gianfranco in tempi non sospetti… i trapanesi mi avevano… nell’ottica che faceva l’assessore Guaiana… 15 giorni fa sono andato a cena… dice ‘cominciamo il percorso per fare il capo di gabinetto a Guiaiana’… sai, una volta che Guaiana non ha fatto più l’assessore, per me il problema non esisteva più… ma devo dirti ero combattuto.. stamattina gli ha mandato il curriculum… poi lo giro a Gaetano… Armao (assessore regionale al Bilancio)…lo giro a Gianfranco (Micciché, ndr)”.

Dieci giorni prima Guttadauro confermava a D’Amico di avere perorato la sua causa: “… ieri abbiamo parlato con l’assessore eccetera… io ancora non ho conosciuto… siamo rimasti la settimana prossima ci vediamo io, lui e l’assessore… gli ho detto… è una persona a cui io tengo personalmente”. Alla fine il neo assessore all’Agricoltura Edy Bandiera scelse Marcello Maisano come capo di gabinetto.