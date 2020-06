Sono arrivate a 3.198 le morti nel mondo per il coronavirus, 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite. E’ il quadro in tempo reale dell’università Johns Hopkins. Intanto, l’Oms lancia un allarme sulla carenza globale dei dispositivi di protezione, e sollecita le aziende ad aumentare la produzione del 40% per far fronte all’emergenza. (ansa)