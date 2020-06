PALERMO – E’ in corso a Palazzo d’Orleans un grande tavolo di coordinamento tra Regione, Anci, prefetture, Protezione civile, Città metropolitane, per fare il punto sulla situazione del Covid-19 in Sicilia. Presiede la riunione l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. A quanto si apprende da fonti presenti al vertice, dalla riunione emerge che sono saliti a 18 casi positivi nell’isola. Oltre i 5 della comunità di turisti bergamaschi in visita a Palermo, gli altri sono stati individuati dal policlinico di Catania in Sicilia orientale. Tutti i casi sarebbero collegati a contatti col focolaio lombardo. Si sta lavorando per incrementare numero di posti in terapia intensiva e a pressione negativa per essere pronti a un eventuale aumento di casi. Sia a Palermo sia a Catania sono state individuate aree per eventuale quarantena di gruppi.

I numeri

I dati ufficiali diffusi stamattina dalla presidenza della Regione sono i sgeuenti. Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Prof positivi

A Catania, da ieri sono chiuse fino al 7 marzo due sedi della facoltà di Agraria e lezioni sospese dopo che tre docenti sono risultati positivi. Tornavano dal Nordest dove avevano partecipato a un convegno. Qui l’articolo. Il reparto di terapia intensiva respiratoria del Cannizzaro di Catania è in quarantena (qui l’articolo).

L’incontro di ieri

Gli effetti del Coronavirus in Sicilia e le contro misure economiche da adottare sono state al centro di un incontro organizzato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, ieri sera a Palazzo Orleans con tutte le parti sociali e gli assessori regionali.

Ritorno a scuola

Intanto, ieri, a Palermo hanno riaperto le scuole. In città si registra una regolare frequenza delle alunne e degli alunni e una serena ripresa delle attività. Solo in taluni nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali si registra un lieve calo di frequenza che, tuttavia, sembrerebbe in linea con le medie del periodo. Questi i dati raccolti dalla segreteria dell’assessora Giovanna Marano che, su incarico del Sindaco, sta monitorando la frequenza e le attività educative e scolastiche in città. Oggi i quotidiani nazionali riportato che il governo centrale non esclude l’ipotesi di chiusura delle scuole.

Potenziato il numero verde

Il numero verde 800.458.787 – attivato dal governo Musumeci per l’emergenza Coronavirus – viene potenziato con ulteriori 28 linee telefoniche a cui risponderanno medici e volontari della protezione civile. Sono già arrivate quattromila chiamate al numero.

II quadro nazionale

“I contagiati da coronavirus al momento sono 2263, 1000 dei quali in isolamento domiciliare, 1034 ricoverati con sintomi, 229 in terapia intensiva. 160 i guariti, 11 in più rispetto a ieri. 79 i deceduti, 27 in rispetto a ieri”. L’88% dell’intero numero di contagiati si trova in Lombardia Emilia Romagna e Veneto.”Il totale dei guariti è di 160 con un incremento di 11 persone guarite rispetto a ieri”. Così ieri pomeriggio il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il governo Conte sta predisponendo un nuovo vademecum con misure più stringenti da adottare in tutto il territorio nazionale. (Qui l’articolo)