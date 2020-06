PALERMO – Quattro persone in carcere, dodici agli arresti domiciliari, otto sottoposte all’obbligo di dimora, quattordici imprese sequestrate.

Una maxi inchiesta della Procura della Repubblica e dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria coinvolge dirigenti pubblici, professionisti e imprenditori.

Una “cricca” sarebbe riuscita a mettere le mani su oltre 12,5 milioni di euro di contributi già erogati e su altri 3,5 pronti per essere assegnati. Si tratta dei soldi del piano di Sviluppo rurale dell’assessorato regionale all’Agricoltura.

IL VIDEO DEL BLITZ

I reati contestati dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Sergio Demontis sono, a vario titolo, associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale e ideologica in atto pubblico, rivelazione di segreto d’ufficio, soppressione e occultamento di atti pubblici.

Le indagini del Gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria, guidato dal colonnello Gianluca Angelini, si sono concentrate sui Psr Sicilia 2007/2013 e 2014/2020. Il cuore dell’indagine riguarda l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura della Regione siciliana, e cioè l’ente a cui spetta la valutazione delle domande per ottenere i finanziamenti nazionali ed europei.

Tra il 2012 e il 2018 da due società riconducibili Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto, di Belmonte Mezzagno, hanno ottenuto 10 milioni di euro per la realizzazione di un mattatoio a Ciminna e un complesso agro-industriale a Monreale. I Di Liberto, grazie alla connivenza di professionisti e di Filippo Cangialosi, funzionario istruttore dell’Ipa, avrebbero organizzato la truffa sfruttando un castello di false fatturazioni per dimostrare di avere speso più soldi di quanti ne avessero realmente sborsato.

Costi gonfiati, falsi certificati dell’Asp, documenti bancari falsificati: così nel dicembre 2019 i fratelli Di Liberto hanno incassato pure la prima tranche di una terza domanda di finanziamento per oltre 2,5 milioni di euro.

Indagando su questo caso i finanzieri hanno scoperto che il sistema illecito e clientelare era molto più radicato. Sono emerse le ipotesi di corruzione contestate a Filippo Cangialosi da parte di Giuseppe Tavarella, un altro funzionario dello stesso ente e già legale rappresentante del Consorzio agrario di Palermo. Cangialosi certificava che il Consorzio aveva rispettato le procedure e il collega faceva la stessa cosa per altre pratiche presentata da persone vicine a Cangialosi.

Ai domiciliari è finito Antonino Cosimo D’Amico, all’epoca a capo dell’Ipa di Palermo e oggi dirigente all’Agricoltura, che si sarebbe fatto corrompere dall’imprenditore e avvocato Giuseppe Guttadauro per dare il via libera a finanziamenti per oltre 3,5 milioni di euro. D’Amico sarebbe intervenuto sui membri delle commissioni di controllo affinché valutassero positivamente la domanda di Guttadauro.

In cambio D’Amico avrebbe ottenuto la promessa che il suo nominativo sarebbe stato preso in considerazione per l’incarico di capo di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura. Guttadauro nel 2017 disse a D’Amico che ne avrebbe parlato con Gianfranco Micciché, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, fratello del suocero (Guttadauro ha sposato una nipote di Gianfranco Micciché). Tuttavia, nonostante l’intervento di Guttadauro, D’Amico non fu nominato capo di gabinetto.

Sotto inchiesta sono finiti pure i commissari Lilli Napoli e Maria Concetta Catalano che rispondono tentata truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni e falso.

Di rivelazione di segreti d’ufficio, falso ideologico e materiale in atto pubblico, soppressione occultamento e distruzione di atto pubblico sono accusati anche Gaetano Ales, funzionario dell’Ipa, Vincenzo Geluso, ex sindaco di San Cipirello e oggi componente dell’Ufficio di gabinetto dell’assessore all’Agricoltura, e Salvatore Picardo. responsabile dell’area 4 tecnica-Suap del Comune di San Cipirello, in relazione ad una domanda di finanziamento di 159 mila euro per la riqualificazione dell’area a parcheggio su corso Trento e la realizzazione di un centro di informazione turistica.

In queste ore i finanzieri del comando provinciale, agli ordini del generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere, stanno facendo una serie di perquisizioni.

