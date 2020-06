PALERMO – “È un contesto davvero importante e strategico per il territorio al quale la Procura della Repubblica e la guardia di finanza dedicano la massima attenzione”.

Così il colonnello Gianluca Angelini commenta l’indagine sfociata stamani in una serie di provvedimenti cautelari e che riguarda i finanziamenti europei per lo sviluppo agricolo: “Le condotte illecite accertate sono di particolare gravità per almeno tre ordini di motivi: inprimo luogo perché determinano un grave nocumento alle uscite dei bilanci europeo, nazionale e regionale e quindi una truffa a danno di tutti i cittadini onesti che a quei bilanci contribuiscono; in secondo luogo perché rappresentano un’occasione mancata di sviluppo: in un territorio come quello siciliano, l’impiego efficiente dei fondi pubblici a disposizione – che sono cospicui – può rappresentare un vero volano per la crescita del tessuto economico-imprenditoriale e per i connessi riflessi in termini occupazionali. Ma questi obiettivi si possono raggiungere solo a condizione che i finanziamenti vengano percepiti da chi ne ha effettivamente titolo e che siano utilizzati realmente per le finalità per le quali sono erogati; da ultimo e non certo per importanza – perché certificano ancora una volta la permeabilità di settori della pubblica amministrazione agli interessi della criminalità economica in grado di inquinare il sistema produttivo, alterando i principi di leale concorrenza, a discapito degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole, al cui fianco sarà sempre la Guardia di Finanza

“Uno spaccato sicuramente desolante è quello dell’asservimento di importanti funzioni di controllo affidate a pubblici ufficiali a interessi prettamente privati, economici e di carriera – aggiunge il comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria -finendo per agevolare coloro che possono promettere le utilità illecite ricercate”.