Ecco chi avrebbe fatto parte del sistema illecito per accaparrarsi i fondi europei

PALERMO – In carcere nel blitz della finanza sono finiti tre imprenditori – Giovanni e Francesco Di Liberto, di 41 e 44 anni, e Paolo Giarrusso – e l’ex funzionario dell’Ipa Filippo Cangialosi, 56 anni, attualmente in servizio al Dipartimento dell’Agricoltura.

Ai domiciliari l’avvocato e imprenditore agricolo Giuseppe Guttadauro, 51 anni; Vincenzo Geluso, 49 anni, ex sindaco di San Cipirello, componente dell’Ufficio di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura; Antonino Cosimo D’Amico, 56 anni, ex ispettore capo dell’Ipa di Palermo e attuale dirigente del Dipartimento agricoltura dell’assessorato regionale; Ciro Maurizio Di Liberto, 47 anni, tecnico progettista della “Di Liberto srl”; Nunzia Salvina Pipitone, 37 anni, moglie di Giovanni Di Liberto, considerata una prestanome; Roberto Percivale, 61 anni, intermediario all’estero; Marco Iuculano, 49 anni, rappresentante legale della “Lpb soc. cop.”; Giovanni Calì, 62 anni, rappresentante della “Genertel T.e.c. soc. coop.”; Riccardo Puccio, 42 anni, e Francesco Sclafani, 71 anni, ingegneri di Marineo; Alessandro Mocciaro Li Destri, 47 anni, imprenditore agricolo; Giuseppe Taravella, 60 anni, già legale rappresentante del Consorzio agrario di Palermo, poi in servizio presso l’ispettorato dell’agricoltura.

Otto i sottoposti all’obbligo di dimora Lilli Napoli, 60 anni, e Maria Luisa Virga, dirigenti dell’Ipa di Palermo; Gaetano Ales, 53 anni funzionario dell’Ipa; Salvatore Picardo, 58 anni, responsabile dell’area 4 tecnica del Suap del Comune di San Cipirello; Ciro Spinella, 65 anni, agronomo di Marineo; Girolamo Lo Cascio, 49 anni, rappresentante legale della “General T.e.c. soc. coop.”; Alessandro Russo, 41 anni, tecnico progettista della “Di Liberto srl”; Maria Concetta Catalano, 62 anni, dirigente dell’Ufficio intercomunale dell’agricoltura “Basse Madonie”.

Sequestrate le aziende Di Liberto srl, con sede a Belmonte Mezzagno; la Lpb soc.coop. di Marsala; la Sud Allevamenti di Belmonte; la Zoo coop di Mezzojuso; la Margi società cooperativa di Ciminna; la O.T. Market srl di Bolognetta; la Società agricola mediterranea allevamenti di Belmonte Mezzagno; la G.r. Trasporti di Belmonte Mezzagno; la General T.e.c. società cooperativa di Belmonte; la Agrigroup di Belmonte; la Meatech gmbh con sede in Austria; la Meatech company Kft con sede in Ungheria e la S.c. Dil.ro. Livestock che si trova in Romania.