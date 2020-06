Le richieste delle parti sociali

“Utilizzare i 41 milioni residui degli ammortizzatori sociali degli anni precedenti (d.lgs 148/2015) per garantire il sostegno al reddito nei settori più colpiti, favorire le procedure per il lavoro a distanza, accelerare la spesa già programmata per fare fronte all’inevitabile aggravarsi della crisi a causa dell’emergenza Coronavirus”. Sono le richieste avanzate dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio, Mannino durante l’incontro di ieri sera del governo regionale con le parti sociali. Una riunione convocata dal Presidente della regione, che oggi incontrerà assieme agli altri presidenti di regione il premier Conte, per concordare le misure economiche da adottare per fare fronte ai problemi causati dalla diffusione del virus e definire una strategia comune da portare al tavolo del governo nazionale. Mannino ha chiesto di sollecitare al governo nazionale “misure per il lavoro che riguardino tutto il territorio nazionale, non limitandosi alle zone rosse. Ha inoltre espresso apprezzamento per il sistema sanitario regionale “ che- ha detto- sta reagendo bene, grazie all’impegno profuso dai suoi operatori”. E proposto di lanciare una campagna “Sicilia sicura”, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali. La prossima settimana seguiranno altri incontri, in particolare uno sul turismo e l’altro sull’apparato produttivo.

Musumeci ha detto che porterà oggi a Roma le richieste della Sicilia, rappresentandole al premier Giuseppe Conte. “Ho voluto incontrarvi – ha esordito ieri il governatore siciliano – per concordare tutti insieme quali possano essere i provvedimenti da prendere a supporto dei vari settori e comparti. Domani sarò a Roma per una riunione con il presidente del Consiglio Conte proprio per discutere di questi aspetti. Tutto quello che si dovrà fare lo faremo insieme. La riunione di stasera serve proprio per definire una strategia comune”.

“Un plauso al governatore Nello Musumeci per la sensibilità dimostrata nell’incontro con le parti sociali e, al tempo stesso, la necessità che quanto annunciato trovi un riscontro immediato”. Così il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, che afferma: “È necessario un continuo confronto con i rappresentanti delle imprese per giungere a decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive. Per questo non possiamo che rendere merito al presidente Musumeci per il tempismo con il quale si sta muovendo e per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo produttivo, che sta già subendo profonde ripercussioni negative legate all’epidemia del Coronavirus”. E le misure di natura finanziaria rientrano tra le priorità: attivazione della moratoria dei mutui in base al protocollo Abi-Protezione Civile sulle calamità naturali, in primis da parte delle finanziarie regionali Irfis e Crias; copertura della quota interessi delle rate sospese con l’utilizzo di risorse regionali; conferma della copertura del Fondo di garanzia per le pmi sulle operazioni sospese o allungate; e un plafond di Cassa depositi e prestiti di provvista alle banche per il finanziamento delle imprese. “Il mantenimento dell’operatività delle imprese – continua Albanese – è fondamentale e, per questo, occorre garantire continuità nei flussi di approvvigionamento e di distribuzione, nonché interventi specifici sulle dinamiche occupazionali anche al di fuori della cosiddetta zona rossa”. Ferma restando la necessità di interventi di sostegno all’intero sistema produttivo, particolari difficoltà si registrano in alcuni settori strategici: turismo, trasporti di merci e persone, logistica e sistema fieristico. “Per tali settori – conclude Albanese – sono necessari interventi urgenti per consentire di superare nell’immediatezza il forte impatto negativo del Coronavirus, attraverso misure straordinarie che possano garantire anche la liquidità alle aziende”.