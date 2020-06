Mascherine come “antidoti”

TORINO – Prezzi folli, canali di vendita non ufficiali e millantate proprietà miracolose degli articoli a disposizione: la maxi truffa imbastita da 14 persone in tutta Italia cavalcava la paura crescente da Coronavirus. Mascherine e altri articoli sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino che ha sventato diversi “Coronavirus Shop”, siti internet sui quali era possibile effettuare gli acquisti dei presunti antidoti. Come riporta TgCom24, i 14 impresari accusati di frode nel blitz di oggi fanno salire a 33 il bilancio degli indagati negli ultimi giorni.

La gamma di prodotti venduti dai “Coronavirus Shop” andava dagli ionizzatori d’ambiente alle mascherine, passando per tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, integratori alimentari e kit di ogni genere. Tutti accomunati dalla proprietà, priva di fondamento, di garantire “immunità totale dal Covid-19”. Motivo per cui i prezzi di vendita schizzavano alle stelle: migliaia di euro per ogni singolo articolo.

La frode scoperta dalle fiamme gialle si estendeva su tutto il territorio nazionale: i “Coronavirus Shop” erano ferramenta, commercianti di detersivi o autoricambi, ma anche coltivatori diretti e allevatori di bestiame, venditori porta a porta e profumerie; erano presenti nelle province di Torino, Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata.

I finanzieri, coordinati dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura di Torino, sono riusciti a identificare gli italiani responsabili di frode in commercio, che rischiano fino a due anni di reclusione. Le sedici società segnalate all’autorità giudiziaria invece rischiano dalle sanzioni pecunarie alla revoca delle licenze, fino al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.