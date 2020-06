PALERMO – “I progetti e i lavori preventivati per le nuove linee del Tram devono andare avanti. E’ un’opera che porterà sviluppo economico e lavoro per i metalmeccanici disoccupati e aprirà prospettive future alla città”. Lo dichiarano Francesco Foti, della Fiom Cgil Palermo e Alessio Barone rsu Fiom Eds . “Un lavoro che porterà ossigeno all’occupazione – aggiungono – sia dal punto di vista della realizzazione delle tre nuove linee che per la la futura manutenzione degli impianti. Nelle due linee attuali sono impegnati 50 metalmeccanici, per Eds e Bombardier, che potrebbero diventare molti di più. La magistratura faccia il suo lavoro e allo stesso tempo si presti attenzione a non accumulare altri ritardi nella realizzazione di questa infrastruttura, per dare al più presto una risposta al dramma dell’occupazione a Palermo”.(ANSA).