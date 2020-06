AGRIGENTO – Il gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, ha convalidato il sequestro preventivo e d’urgenza che era stato firmato, nei giorni scorsi, dal procuratore capo Luigi Patronaggio, per la scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi di Realmonte (Ag). Il sequestro, operato dalla Guardia costiera di Porto Empedocle (AG), era stato disposto anche per evitare rischi, visto i cedimenti della falesia, ai tanti turisti e visitatori. Per il procuratore capo di Agrigento non ci sono dubbi circa la proprietà della Scala dei Turchi: “Riteniamo che tutto il sito sia demaniale”. (ANSA)