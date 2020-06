Il governo Conte sta predisponendo un vademecum per arrestare o almeno rallentare la diffusione del Coronavirus in Italia. Le misure consigliate varranno per tutto il territorio nazionale. Il comitato tecnico scientifico voluto da Conte, come scrivono i quotidiani nazionali, ha inviato al ministero della Salute le raccomandazioni da rivolgere a «tutti gli italiani».

Il comitato propone di applicare per un mese in tutto il Paese le misure finora riservate alle «zone rosse» e a quelle Regioni — Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna — dove c’è stato il più alto numero di contagi. Tra le altre cose, si dispone che tutti gli eventi sportivi, dunque anche le partite del campionato, si disputino «a porte chiuse». Vanno rinviati a data da destinarsi incontri pubblici, convegni e congressi, in particolare quelli che riguardano il settore sanitario. Si consiglia agli anziani di limitare le uscite, rimanendo quanto più possibile a casa se si hanno più di 75 anni o più di 65 e non si è in buona salute. Si chiede dii non salutarsi con baci e strette di mano e di mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro. Chi ha febbre dovrà stare a casa anche se non è stato in zone a rischio.

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, Conte non ha escluso negli incontri di queste ore la chiusura delle scuole. «Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati».

Le nuove misure potrebbero essere inserite oggi in un decreto.