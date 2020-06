TRAPANI – Anche a Trapani, in via precauzionale, in linea con i suggerimenti del governo nazionale per affrontare l’emergenza coronavirus, sono state rinviate una serie di manifestazioni pubbliche. La Prefettura ha annullato un incontro in programma l’8 marzo per la festa delle donne. Il Comune ha deciso di rinviare a data da destinarsi i prossimi appuntamenti programmati nell’ambito della rassegna letteraria #Trapanincontra. In particolare saranno posticipati gli incontri con Mario Calabresi, previsto per il 6 marzo e con Nicola Gratteri, programmato per l’8 marzo.

(ANSA).