SIRACUSA – Un numero telefonico dedicato 0931484980 all’emergenza coronavirus per un diretto contatto con la cittadinanza e con quanti potrebbero rientrare in provincia di Siracusa dalle zone di focolaio e per ricevere informazioni che possano fornire una iniziale valutazione del rischio e restituire indicazioni necessarie sulle procedure comportamentali da seguire. Lo ha istituito l’Asp di Siracusa all’interno del dipartimento di prevenzione.

Il numero telefonico locale si affianca al numero verde 800458787 della Regione Siciliana e al numero di pubblica utilità 1500 per avere informazioni aggiornate e ufficiali che sono reperibili nei siti del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale della Salute. “Affidarsi a notizie ufficiali e provenienti esclusivamente da fonti istituzionali” è la raccomandazione della direzione generale dell’Asp Siracusa che assieme al dipartimento di prevenzione è impegnata ogni giorno in incontri operativi con tutte le strutture sanitarie coinvolte, i vari organismi istituzionali, rappresentanti dei medici di medicina generale, dei pediatri, dei farmacisti, in un costante aggiornamento degli aspetti organizzativi degli interventi sanitari, in ottemperanza alle ordinanze e direttive ministeriali e regionali.

“In caso di sintomatologie legate al coronavirus non occorre recarsi in ospedale – sottolinea in una nota Asp Siracusa -. Se si ha febbre o tosse e difficoltà respiratorie e si è di ritorno dalle zone dei focolai da meno di 14 giorni ci si dovrà prioritariamente rivolgere ai medici di famiglia o ai pediatri”.(ANSA).