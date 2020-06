PALERMO – “Ho preso atto della inspiegabile assenza di qualunque presa di posizione o iniziativa politica di Forza Italia Sicilia sulla recente indagine giudiziaria che ha dato luogo all’arresto di consiglieri comunali, funzionari comunali, professionisti ed imprenditori a Palermo per contestati fatti di corruzione nel settore dell’urbanistica di quel capoluogo”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato Renato Schifani. “Ciò detto, ho depositato in Senato una interrogazione urgente al Ministro degli Interni perché valuti gli estremi per l’accesso ispettivo ai sensi del decreto legge 164 del 1991. Sulla onestà del Sindaco Orlando non ho la minima ombra di dubbio, ma il condizionamento di un Comune può aver luogo anche inquinando, o cercando di inquinare, l’apparato burocratico”, conclude.(ANSA).