Avvocati e Coronavirus

L’Ufficio di coordinamento dell’organismo congressuale forense ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6 e fino al 20 marzo 2020. La decisione è stata assunta in ragione dell’emergenza epidemiologica che è in corso in Italia, e a causa della mancata predisposizione di norme ritenute adeguate dagli avvocati, che denunciano l’alto rischio di contagio nell’esercizio della loro attività nei tribunali. L’astensione è stata qualificata quale “legittimo impedimento”.