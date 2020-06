PALERMO – Cala il sipario nei teatri palermitani, a causa dei rischi da contagio del coronavirus. Concerti e spettacoli annullati. “In ottemperanza al decreto della presidenza del consiglio emanato ieri riguardante le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, le attività di spettacolo sono sospese fino al 3 aprile 2020”, afferma una nota. Hanno già annunciato lo stop i teatri Biondo e Libero, il Brass group e gli Amici della musica.

“La Fondazione the Brass Group comunica la sospensione momentanea delle proprie attività concertistiche in programma da giovedì 5 marzo, giusto DPCM del 4 marzo 2020 relativo alle “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e nello specifico art. 1 comma b) in cui si dichiara “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Si precisa che tutte le attività istituzionali della Fondazione the Brass Group previste al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo saranno riprese, seguendo sempre le indicazioni ministeriali, a data da destinarsi . Sarà cura della Fondazione the Brass Group informare con comunicazione sui media e social la ripresa delle previste attività”.

Anche l’Associazione Siciliana Amici della Musica comunica che i concerti previsti in cartellone sono annullati fino al 3 aprile 2020. Rinviati gli incontri formativi dell’Ordine dei giornalisti. Il Pd siciliano ha rinviato la celebrazione dei congressi nei circoli, in programma in questi giorni. Dal Teatro Massimo di Palermo al Regina Margherita di Caltanissetta e al Garibaldi di Enna, si procede al rinvio degli spettacoli programmati per le prossime settimane.



Abbiamo seguito giornalmente l’attuale situazione sanitaria, consapevoli che le migliori energie del Paese sono al lavoro senza sosta per affrontare e risolvere l’emergenza sanitaria italiana legata al Coronavirus. La StraPalermo – Corri StraPapà è stata concepita, dalla sua nascita, come una grande festa della città di Palermo, un momento di aggregazione, felicità e gioia. La salute di ogni cittadino va salvaguardata sopra ogni altro interesse e, ringraziando tutti coloro i quali si trovano impegnati in prima linea, in questo momento di grande preoccupazione, ci sembra opportuno rinviare la nostra iniziativa di sport e solidarietà a data da destinarsi. Ribadiamo a tutti l’importanza di seguire le norme precauzionali, indicate dalle Autorità competenti nazionali, per contenere la diffusione del contagio, con l’augurio che tale situazione possa al più presto essere risolta. Sarà nostra cura comunicare la data dell’edizione 2020 ed invitarvi ancora più numerosi al momento di sport ed aggregazione che vede protagonista la città di Palermo, ricreando quel clima sportivo brioso e festoso tipico della nostra manifestazione”. Lo comunica l’ACSI Sicilia Occidentale, organizzatore dell’evento che era previsto per domenica 22 marzo a Palermo.

Sempre in tema di manifestazioni podistiche in tarda mattinata è arrivata la notizia dell’annullamento di “Aspettando il Giro” a Castelbuono. Ecco la nota: In base a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, la manifestazione podistica “Aspettando il Giro”, in programma domenica prossima 8 marzo a Castelbuono, NON SI SVOLGERA’. Ne danno comunicazione le società organizzatrici, l’Universitas Palermo e il Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale della Fidal, con sigillo “Bronze Label”, era valida come terza prova del Grand Prix regionale di corsa su strada, che finora aveva visto svolgersi regolarmente le prove di Sciacca (2 febbraio) e Acireale (16 febbraio). L’evento che avrebbe richiamato nel comune madonita oltre 600 atleti, provenienti da ogni parte della Sicilia, quest’anno era stato abbinato anche ad una prova promozionale di atletica inclusiva, promossa da Vivi sano Onlus e supportata dalla Fisdir, da svolgersi nel campo sportivo Totò Spallino. La quinta edizione di “Aspettando il Giro”, ufficialmente sospesa a seguito dell’Ordinanza sindacale emanata stamane dal primo cittadino di Castelbuono Mario Cicero, verrà recuperata verosimilmente tra maggio e giugno: saranno gli organizzatori a darne tempestiva comunicazione.

Per motivi di sicurezza sanitaria e per i rischi causati della presenza del Coronavirus sul territorio nazionale, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, hanno deciso di comune accordo di spostare al 23-24 ottobre l’appuntamento della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, manifestazione che è giunta alla 25esima edizione e che si sarebbe dovuta svolgere nel capoluogo siciliano il 21 marzo. “La città di Palermo, come ogni anno – dicono Orlando e Ciotti – era pronta per accogliere al meglio, con grande cura e in spirito di condivisione e solidarietà, la presenza di migliaia di persone. Ma sarà pronta altrettanto ad ottobre per fare memoria ed esprimere gratitudine alle vittime innocenti della mafia, abbracciando i loro familiari. Anche la nuova data – concludono – sarà un’occasione per sottolineare l’importanza della cultura della legalità e della responsabilità che ha coinvolto e coinvolge insieme società civile e istituzioni”.

Anche in provincia di Ragusa sono sospese fino al prossimo 3 aprile le stagioni teatrali e musicali e tutte le attività dei teatri di seguito elencate:

• Stagione concertistica Melodica a Ragusa: gli spettacoli della stagione concertistica Melodica annullati sono: Liriche d’amore in programma il 7 marzo (che già sostituiva il concerto Passione Spagnola) e Un magico flauto in programma il 21 marzo. I concerti saranno recuperati in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica. Per maggiori info: 333 4326158 o la pagina fb Associazione Musicale Melodica.

• Stagione concertistica Ibla Classica International a Ragusa Ibla. Gli spettacoli della stagione concertistica di Ibla Classica Internationa a Ragusa Ibla sono: Le donne, eroine e muse dell’ispirazione lirica con Carmelo Corrado Caruso e Maria Russo in programma l’8 marzo; Clarinetto d’autore con i Calamus in programma il 14 marzo; Duetti, romanze, canzoni e palpiti d’amor con Chiara Notarnicola, Gaetano Triscari e Giuseppe Abbate in programma il 29 marzo.

I concerti saranno recuperati in altre date al vaglio della direzione artistica. Per info: 338.4339281, le pagine web www.agimusragusa.it e www.iblaclassica.it, la pagina fb Ibla Classica International.

• Stagione teatrale del Comune di Vittoria. Lo spettacolo annullato della stagione teatrale comunale di Vittoria è Bestiario d’amore con Vinicio Capossela in programma il 23 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altra data che verrà comunicata dalla direzione artistica Per info: 334.2208186.

• Stagione teatrale Palchi DiVersi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Lo spettacolo annullato della stagione Palchi DiVersi della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa è La supercasalinga in programma il 21 e il 22 marzo. L’appuntamento non sarà recuperato. Per info: info@compagniagodot.it – www.compagniagodot.it – 339.3234452 – 338.4920769.

• Stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Lo spettacolo della stagione teatrale del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla annullato è Classica for dummies con Luca Domenicali e Danilo Maggio in programma il 21 e 22 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altre date che verranno comunicate dalla direzione artistica Per info: www.teatrodonnafugata.it, pagina facebook del teatro, cell. 334.2208186.

• Spazio Naselli di Comiso. Sono annullati tutti gli spettacoli in programma allo Spazio Naselli (stagione teatrale con lo spettacolo Il Barbiere di Siviglia in programma il 14 marzo; rassegna Let’s Comedy; rassegna Attori al ridotto) e ogni altro appuntamento. La direzione del teatro sta verificando la possibilità di spostare gli spettacoli annullati in altre date. Ogni informazione in merito sarà comunicata sul sito www.spazionaselli.com e sui canali social del teatro (pagina Facebook e profilo Instagram). Dal 15 marzo sarà inoltre possibile chiamare l’infoline del teatro al numero 338 1266355 per avere informazioni sul proseguo della programmazione.

• Fondazione Teatro Garibaldi Modica. Gli spettacoli annullati sono:

– per la stagione di prosa: Liolà con Enrico Guarneri e Giulio Corso, in programma il 12 marzo. L’ultima recita dell’attore Vecchiatto con Andrea Tidona e Carla Cassola, in programma il 21 marzo

– per la stagione di musica: Percussive Reflections con il Liceo musicale Verga di Modica, in programma il 20 marzo

Mondi Lontanissimi. Omaggio a Battiato dell’associazione Art Evolution, in programma il 27 marzo; Carmina Burana con l’orchestra del Teatro Massimo Bellini di catania, in programma il 28 marzo; Madame Butterfly con Daniela Schillaci, Max Jota e Maria Russo, in programma il 3 aprile

– progetto scuola: Storia di una capinera, in programma il 30 marzo

– teatro amatoriale: L’eredità dello zio canonico, in programma il 15 marzo; Biscotti alle noci, in programma il 22 marzo

La direzione sta lavorando sulla possibilità di recuperare le date annullate. Presto saranno fornie informazioni in merito. Per info www.fondazioneteatrogaribaldi.com – pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi – e numero 0932 946991.

“In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) il previsto Evento Inaugurale della IV Edizione de La Domenica Favorita dell’8 marzo, è stato posticipato a sabato 4 aprile mantenendo la stessa programmazione e le stesse modalità relative alla viabilità. Si tratterà dunque di un Week end in favorita poiché l’Evento Inaugurale sarà immediatamente precedente a quello di domenica 5 aprile, già in calendario. Vi segnaliamo inoltre che le visite guidate nei weekend (Weekend in Favorita) previste in questo periodo di sospensione attività, partiranno successivamente al Weekend inaugurale. “In un momento in cui il nostro Paese attraversa un’emergenza sanitaria, pur non essendo Palermo tra le città colpite dalle restrizioni più stringenti e potendo con l’area del Parco a disposizione rispettare l’indicazione del DPCM del 4 marzo 2020, abbiamo ritenuto opportuno, di concerto con il Sindaco Leoluca Orlando e le Autorità competenti, unirci all’impegno nazionale verso quello che è un obiettivo condiviso. Ci sentiamo molto vicino alle Regioni e alle Città in questo momento maggiormente impegnate nel contrasto alla diffusione del virus. Avremo tempo di festeggiare tutti insieme in maniera più spensierata”. Lo hanno dichiarato Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato “La Domenica Favorita””.

È stata rinviata a data da destinarsi la Regata nazionale Open Classe 29er – Nacra 15, valida per la ranking list nazionale, in programma da oggi sino a domenica, nel golfo di Mondello. Lo comunica il Club Canottieri Roggero di Lauria, organizzatore dell’evento, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la Classe 29er Italia.

Una decisione presa sulla base di una nota diffusa dalla Fiv, successiva alla pubblicazione del Dpcm del 4.3.2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“La decisione – si legge nella nota della Fiv -, tiene conto della preoccupazione per la tutela sanitaria dei nostri tesserati, della responsabilità in capo alle associazioni sportive, della non omogenea possibilità partecipativa agli eventi a calendario nazionale, delle diverse realtà sanitarie provinciali e regionali e delle disposizioni governative nazionali e regionali in vigore”.