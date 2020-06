“Doping nelle palestre”

PALERMO – Due scarcerati nell’inchiesta sullo spaccio di sostanze dopanti nelle palestre (leggi l’articolo). Il Tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Di Rosalia, gestore della palestra Infinity Club di Cinisi, difeso dagli avvocati Giovanni Rizzuti e Pasquale Contorno. Di Rosalia è tornato libero.

Libero anche Filippo Masucci, titolare del negozio “Yamamoro Sport Nutrizion” che vende di integratori alimentari in via Zappalà, a Palermo. Era difeso dall’avvocato Rizzuti. Nel suo caso l’annullamento è parziale: lascia i domiciliari, ma ha l’interdizione per un anno dallo svolgere uffici direttivi in attività di impresa.