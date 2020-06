PALERMO – “Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere”. Questo il commento del consigliere comunale di Più Europa a Palermo, Fabrizio Ferrandelli, alle parole pronunciate oggi dal sindaco, Leoluca Orlando, che oggi in merito all’inchiesta ‘Giano bifronte’ ha rivendicato di avere “fatto sbattere la faccia al muro a chi cercava di speculare sugli interessi di questa città”. Secondo Ferrandelli “questo perseverare del sindaco nel far finta che nulla sia successo, non raccogliendo le preoccupazioni della cittadinanza, della politica, delle forze sociali e produttive è davvero allarmante. Non rassicura – aggiunge – circa la necessità di voltare pagina e cambiare aria”. Ferrandelli poi conclude: “Lo aspettiamo in aula lunedì dove lo metteremo davanti alle sue, ormai conclamate, responsabilità politiche sulla gestione della città e della palude burocratica amministrativa che ha proliferato sotto la sua gestione”.

(DIRE)