“Non ci siamo mai fermati”

PALERMO – Un titolo che è anche un hashtag diretto e deciso: #noncisiamomaifermati. È questo il filo conduttore di un video tributo alla Sicilia e ai suoi abitanti che in queste ore ha fatto la sua comparsa su YouTube, e che sta già appassionando chi ‘respira’ l’Isola quotidianamente ma anche chi osservandola da lontano prova nostalgia o curiosità.

“Perché chi la conosce soltanto per il mare sappia che la Sicilia, quella vera, è nei gesti e nei volti di chi la abita anche solo per qualche giorno”, è il concetto cardine del progetto di Gstudio Adv in collaborazione con Eugenia Nicolosi, Andrea Giamporcaro, Mirko Li Greci e Francesco Agnello. “Da siciliani abbiamo voluto demolire i luoghi comuni – affermano gli autori – per costruirci sopra una nuova immagine”.

“Uno a uno i pilastri dei pregiudizi vengono smontati dalle immagini che scorrono sullo sfondo: paesaggi di costa, città e montagna sono lo scenario in cui nascono orgoglio, attivismo, lotte sociali, sport, progresso e cultura – continuano -. Quello che noi crediamo sia il vero volto della Sicilia e dei siciliani come noi che, come recita l’hashtag che abbiamo creato, #noncisiamomaifermati”. Nessuno spoiler: non resta che guardare il video e unirsi al nuovo ‘inno’ dei siciliani.