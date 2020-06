Un genitore a casa

ROMA – “Mi fa piacere che ci sia un’ampia convergenza sul tema, stiamo lavorando per fare in modo che la norma che consente ad uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni, durante il periodo di chiusura delle scuole, venga introdotta nel primo provvedimento utile. Ho condiviso la necessità con il Ministro Gualtieri ed abbiamo immediatamente messo a lavoro gli uffici per la quantificazione delle risorse, che ovviamente stanzieremo. Oltre a pensare ai dipendenti pubblici e privati, come anticipato ieri, stiamo immaginando di mutuare un modello già in uso negli Stati Uniti, a beneficio di professionisti e lavoratori autonomi, un bonus mensile per fronteggiare queste prime necessità legate alla crisi”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.