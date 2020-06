PALERMO – L’Asp di Palermo ha indetto una selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico specialista in Malattie infettive e di Dirigente medico specialista in Anestesia e rianimazione. Nel medesimo avviso, pubblicato sul sito internet dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ( www.asppalermo.org – sezione concorsi) viene indetta anche una selezione – sempre per incarico a tempo determinato – di 30 Collaboratori professionali sanitari (Catg. D) Infermiere.

Gli aspiranti hanno tempo fino a mercoledì prossimo, 11 marzo 2020, per presentare la domanda compilando ed inviando l’istanza di partecipazione in via telematica utilizzando esclusivamente la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Asp e seguendo le istruzioni formulate dal sistema informatico. Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze.

Il candidato all’atto della presentazione della domanda dovrà obbligatoriamente indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà essere nominativa, personale e di esclusiva titolarità. Grazie alla nuova piattaforma informatica adottata dall’Asp per le procedure concorsuali, i candidati effettueranno anche l’autovalutazione dei titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria che sarà fatta automaticamente dal sistema, a garanzia di trasparenza, snellimento e velocità della procedura.