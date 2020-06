Morto in ospedale

PALERMO – Un uomo appena sceso dall’auto è stato travolto e ucciso da un’automobilista. E’ successo nella zona di viale Regione Siciliana a Palermo all’altezza del viadotto Perrier. Giuseppe Militello, di 74 anni, è sceso dalla sua Toyota Aygo, avrebbe mosso qualche passo per andare oltre il guardrail e improvvisamente è stato travolto da un automobilista. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Civico dove è morto poco dopo in sala operatoria. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. A restare feriti anche un uomo di 83 anni, che si trovava nel sedile passeggero dell’Aygo, e il 46enne che invece era al volante dell’altra auto coinvolta, una Fiat Punto.

(ANSA).