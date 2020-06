La rapina va in fumo: la polizia arresta un uomo

PALERMO – Tentata rapina questa mattina alla filiale Credem di via Oldani, a Partinico (Pa), dove un uomo armato di pistola ha minacciato i dipendenti. Attivato l’allarme, sono intervenuti polizia (che indaga) e carabinieri. Il rapinatore, un 47enne di Partinico, è stato fermato e portato in commissariato: era in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso. (ANSA).