PALERMO – Alla fine il vertice di centrodestra sulle amministrative si è fatto. Malgrado le polemiche dei giorni scorsi. Che si sono subito riproposte oggi, mentre ancora il summit era in corso. A dare fiato alle polveri è stato Saverio Romano, che non ha perso occasione per lanciare l’ennesimo strale a Gianfranco Micciché, contestando il leader di Forza Italia a cui il centrista non riconosce il titolo per convocare vertici di coalizione (qui l’articolo). La pensano diversamente gli altri alleati, che si sono seduti stamattina con il presidente dell’Ars per ragionare del voto nei comuni siciliani. Con Micciché c’erano Stefano Candiani per la Lega, Salvo Pogliese per Fratelli d’Italia, Giuseppe Catania per Diventerà Bellissima, Decio Terrana per l’Udc. Un incontro, quello di oggi, che ha fatto seguito a un’altra riunione, avvenuta ieri, a cui aveva preso parte anche Gino Ioppolo di Diventerà Belissima. La coalizione sta cercando una quadra per presentarsi compatta, almeno nei grandi centri. La Lega aveva chiesto il tavolo di maggioranza per trovare un metodo unico per affrontare il tema delle amministrative. Ma restano dei nodi da sciogliere, soprattutto nelle due città del Messinese chiamate al voto, Milazzo e Barcellona, dove il centrodestra si è spaccato dopo una escalation di polemiche tra alleati. Su queste due realtà ci sarà un supplemento di riflessione lunedì. Altra partita delicata quella su Agrigento, dove probabilmente il nodo si scioglierà solo se si appianerà la situazione del Messinese.