“I bimbi possono essere contagiati come gli adulti”

“Questo è un dato chiave che può supportare la chiusura delle scuole come un intervento efficace”, ha detto Caitlin Rivers, epidemiologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Anche Lessler afferma che nelle misure di analisi e controllo “non possiamo ignorare i bambini”. Lo studio ha seguito i casi di contagio di 391 persone e ha monitorato 1.286 persone con cui avevano avuto contatti stretti per vedere se erano risultate positive al virus anche in assenza di sintomi. E’ stato scoperto che i bambini di età inferiore ai 10 anni potenzialmente esposti al virus avevano la stessa probabilità degli adulti di contrarre l’infezione. E’ stato anche scoperto che le persone che vivevano nella stessa famiglia di una persona infetta dal virus, avevano la probabilità sei volte maggiore di essere contagiate, rispetto alle persone che avevano avuto contatti con una persona infetta in altri contesti. La ricerca mostra inoltre che le misure di contenimento e la sorveglianza hanno effetti positivi, ma va tenuto conto del numero di casi asintomatici e della loro capacità di trasmissione.(ANSA).