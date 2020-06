PALERMO – “Ritengo gravissimo e inaccettabile questo ritardo nel comunicare alla cittadinanza che l’acqua in alcune zone di Palermo non è potabile, né idonea per usi umani. Dalla nota dell’Amap si evince che le analisi che attestavano la non potabilità dell’acqua risalgono al 25 febbraio. L’ordinanza del Comune di Palermo e la comunicazione alla cittadinanza sono di oggi, 9 giorni dopo. E’ dunque evidente che per oltre una settimana si è messa a rischio la salute dei cittadini”. E’ il commento di Marco Stassi, presidente di Adiconsum Palermo e Trapani. “Ci chiediamo se il sindaco Leoluca Orlando fosse al corrente della situazione e qualora ne fosse stato messo a conoscenza perché non sia intervenuto prima comunicando alle popolazione il divieto”, aggiunge. “In una situazione di evidente tensione e allarme sociale generati dall’emergenza Coronavirus questa superficialità dell’amministrazione comunale lascia basiti”, conclude.