Nave da crociera bloccata in Thailandia, 173 italiani a bordo

Attracco vietato a Phuket per la nave da crociera Costa Fortuna con 173 italiani a bordo di cui 64 interessati dalle restrizioni per lo sbarco. La compagnia sottolinea che “tutti stanno bene”. La Thailandia ha imposto restrizioni allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave, comunica la compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Intanto una nave proveniente da Genova è stata bloccata nel porto di Napoli con a bordo nove membri dell’equipaggio che manifestano sintomi ipoteticamente riconducibili al coronavirus. Secondo le prime informazioni, ha a bordo 125 persone tra equipaggio e alcuni operai. Le autorità egiziane intanto hanno annunciato di aver individuato 12 casi di coronavirus tra le persone a bordo di una delle navi che effettuano crociere sul Nilo. E’ allarme per due casi positivi registrati all’ospedale Molinette di Torino e uno all’ospedale di Bologna.