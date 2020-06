L’ipotesi di una proroga della sospensione delle scuole oltre la data del 15 marzo “non è da escludere”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, sull’emergenza coronavirus. Bisognerà valutare alla luce dello sviluppo dell’epidemia. Intanto, si pensa al potenziamento dell’e-learning da qui alle prossime settimane. Le attività attraverso sistemi informatici stanno debuttando in tutte le scuole: non è stato semplice, non tutti i docenti infatti sono abituati all’utilizzo dei dispositivi informatici. Nessuna decisione comunque è stata assunta. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha smentito le fake news che circolano a proposito di una proroga della chiusura già decisa.