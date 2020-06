Sostegno a famiglie e imprese, il governo stanzia 7 miliardi

Il governo ha stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese, tecnicamente 6,35 miliardi in termini di indebitamento, secondo il ministro dell’Economia Gualtieri che scrive alla Ue prevedendo un deficit 2020 al 2,5% e invitando ad usare la flessibilità e varare stimoli. Rinviato sine die il referendum per il taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo. Nel testo anche misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario.