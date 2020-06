PALERMO – Da giorni è in quarantena all’Hotel Mercure di Palermo dove si sono verificati i primi casi di Coronavirus in Sicilia. Sta bene e ringrazia i palermitani per il grande affetto e la solidarietà. Si tratta della guida turistica giunta in città con una comitiva di bergamaschi. “I palermitani hanno un grande cuore”, dice.

ECCO IL VIDEO DELLA GUIDA TURISTICA