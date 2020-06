Elezioni amministrative a Termini

PALERMO – Cantiere Popolare entra nel dibattito politico di queste settimane, in merito alla individuazione del candidato sindaco di Termini Imerese e, al riguardo, manifesta pieno apprezzamento per la candidatura di Anna Amoroso, presidente del consiglio comunale.

“Pensiamo che l’obiettivo sia quello di lavorare per la fondamentale condizione dell’unità della coalizione del centrodestra anche nel comune di Termini Imerese – spiega Saverio Romano, leader di Cantiere popolare -. L’intento è quello di formare un fronte del buongoverno, mantenendo un saldo rapporto di collaborazione e di dialogo con tutti gli alleati. Riteniamo, altresì, che Anna Amoroso, a capo di una coalizione civica, possa rappresentare la sintesi migliore tra le varie componenti del centrodestra che invitiamo a convergere su questa importante candidatura. Anna Amoroso unisce, infatti, competenza, esperienza ed entusiasmo e il suo impegno quotidiano nel campo dell’assistenza sociale in favore dei soggetti più deboli ne testimonia passione politica, altruismo e sensibilità. Caratteristiche, queste, che potranno rappresentare al meglio, la Città in ogni sede ed interpretare i bisogni di una comunità che sta attraversando, anche a causa della oramai grave crisi occupazionale ed economica, un momento non felice”.