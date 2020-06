ROMA – “Abbiamo evidenze di atteggiamenti superficiali, servono grande attenzione e consapevolezza” sulle misure contro il Coronavirus.

Così Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di Sanità in conferenza stampa. “Anche dove ci sono pochi casi bisogna adottare questi comportamenti per far diffondere più lentamente l’infezione. L’andamento mostra oggi una crescita, focalizzata su alcuni poli, serve un supporto perché la circolazione attorno venga rallentata”.