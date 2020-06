Policlinico Martino di Messina

MESSINA – In questo periodo di emergenza legato al Coronavirus, le visite ambulatoriali continuano a essere regolarmente garantite dall’azienda Policlinico ‘G. Martino’ di Messina.

“Appuntamenti e prestazioni già prenotati – si legge in una nota della direzione – non subiranno alcuna variazione. Tuttavia, nel rispetto delle misure disposte dal governo nazionale, l’azienda raccomanda agli utenti che si recano in ospedale l’assoluta osservanza delle norme sanitarie. Negli spazi d’attesa sarà necessario osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro con le altre persone”. Infine, si raccomanda non arrivare al di fuori dell’orario di visita assegnato, riducendo allo stretto necessario il numero degli accompagnatori.(ANSA).