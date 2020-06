PALERMO – Pur in assenza di divieto espresso per le manifestazioni, divieto che è invece entrato in vigore oggi, i vigili urbani hanno effettuato controlli nei locali della città sconsigliando ai gestori di organizzare eventi con assembramenti di persone. In un solo caso i gestori, in piazza Borgese, non soltanto si sono mostrati poco collaborativi, ma hanno tentato di ostacolare il lavoro di verifica degli agenti ed è dovuta intervenire la polizia. Al termine dei controlli è risultato che il locale era sprovvisto di tutte le autorizzazioni e i titolari sono stati denunciati.(ANSA).