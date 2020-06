“Fermatevi, non partite, non tornate”. Questo l’appello della Regione Calabria a coloro che stanotte hanno preso d’assalto le stazioni ferroviarie per tornare dalla Lombardia al Sud d’Italia. Dice il messaggio diffuso sui social: “Non tradite la Calabria e i vostri affetti”. Centinaia le persone che stanotte si sono riversate nelle stazioni milanesi per cercare di prendere un treno dopo la diffusione della bozza del decreto poi firmata dal premier Conte con tutte le nuove misure adottate contro l’emergenza Coronavirus