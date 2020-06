PALERMO – “ In merito alla notizia pubblicata stamane da alcuni organi di informazione si precisa che nessun paziente affetto da corona virus è stato trasferito dal presidio Cervello all’Ospedale di Caltagirone. Il paziente in questione, palermitano, risultato positivo al test, si trova attualmente nella struttura pre-triage allestita davanti al Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Cervello, in attesa di essere trasferito nel reparto di Malattie infettive, dove si sta lavorando per liberare il posto letto”, lo precisano dall’azienda sanitaria di via Trabucco in merito al terzo caso di Coronavirus registrato nel giro di poche ore a Palermo. Nello stesso ospedale, ricoverata nel reparto di malattie Infettive, una donna palermitana tornata da pochi giorni da Bergamo in città. Il bilancio include anche la moglie del carabiniere in servizio al comando provinciale e già risultato positivo: anche lei militare e in servizio al Palazzo di Giustizia, è stata contagiata.