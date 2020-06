PALERMO – Dopo il marito carabiniere anche la moglie, pure lei militare, è risultata positiva al virus. Si aggiunge un altro caso di contagio a Palermo. Marito e moglie erano rientrati insieme lo scorso 25 febbraio da una vacanza in Trentino con un aereo proveniente da Verona. Poi il rientro a Palermo. La donna ieri è stata sottoposta al tampone che ha confermato il contagio da Covid-19. Già un gruppo di militari che potevano essere entrati in contatto con il marito, nonostante fosse subito andati in isolamento volontario, sono andati in quarantena. Adesso la stessa cosa andrà fatta con le persone che hanno frequentato la moglie, in servizio al Palazzo di giustizia di Palermo in un ufficio amministrativo. I suoi colleghi distanza sono già stati contattati e anche su di loro saranno eseguiti i controlli.