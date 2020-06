A bordo oltre duemila persone in crociera

MESSINA – È stata una giornata di tensione, ieri, al Porto di Messina dove sono stati fatti sbarcare i duemila passeggeri di una nave da Crociera della Msc. Il presidente dell’Autorità portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, spiega che sono stati tutti controllati con i termoscanner dal personale del ministero della Sanità. Nessun sintomo di Covid. Le rassicurazioni non sono bastate a contenere la reazione del presidente Nello Musumeci: “La scelta dell’Unità di crisi e del ministero dell’Interno appare non improntata a spirito di responsabilità. A Roma cercano a parole la collaborazione con le Regioni, ma nei fatti agiscono con arroganza. Ne prendiamo atto, ma non ci rassegniamo”.