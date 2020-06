PALERMO – Mascherine contro il Coronavirus a Palermo. A distribuirle gratuitamente l’associazione “Cinesi d’Oltremare”, che da oggi 8 marzo, ne mette a disposizione 5 mila per i palermitani che non hanno avuto la possibilità di acquistarle.

La distribuzione è partita stamattina alle 8 in via Lincoln 24, nella sede dell’associazione. “Si tratta di prodotti ‘Made in Italy’, ci tengono a precisare. “La prevenzione prima di tutto – dice Marco Mortillaro, direttore della comunità “Cinesi d’Oltremare” – regaleremo le mascherine ai palermitani che hanno avuto difficoltà e reperirle sul mercato in questo momento complicato”.

Intanto – conclude Mortillaro – i negozi gestiti da cinesi cominciano ad aprire, dopo la chiusura dei giorni scorsi per paura del contagio da coronavirus”.