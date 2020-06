Contagi, guariti e decessi

Coronavirus, ecco il bilancio del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, oggi, lunedì nove marzo. “102 guariti per un totale di 724, 97 decessi per un totale di 463. Il dato relativo alle persone positive al Coronavirus: oggi sono 1598 unità in più, in totale 7985”.

L’Oms: rischio pandemia

“La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus. Ghebreyesus ha aggiunto che in tal caso si tratterà della “prima pandemia che potrà essere controllata”.