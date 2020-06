Coronavirus, la speranza

La speranza di nuove cure arriverà dalla Cina? La Cina ha pubblicato la settima versione delle linee guida per la diagnosi e il trattamento della malattia provocata dal nuovo coronavirus. Ecco quali sono alcuni farmaci e terapie raccomandati per il contrasto a Covid, come si legge su ANSA.IT (LEGGI QUI)

CLOROCHINA FOSFATO – Farmaco ampiamente utilizzato contro la malaria e le malattie autoimmuni, è stato utilizzato per più di 70 anni. Il farmaco è stato impiegato nel trattamento di 285 pazienti gravemente malati di COVID-19 in un ospedale di Wuhan e finora non sono state riscontrate evidenti reazioni avverse.

TOCILIZUMAB – Noto con il nome commerciale Actemra, è una proteina sintetica iniettabile che blocca gli effetti dell’interleuchina-6 (IL-6) nei pazienti affetti da artrite reumatoide. La IL-6 è una proteina che il corpo produce quando è presente un’infiammazione. Attualmente, il farmaco è in fase di sperimentazione clinica in 14 ospedali di Wuhan. Al 5 marzo, sono stati trattati con il tocilizumab un totale di 272 pazienti gravi.

PLASMA – Il plasma raccolto dai pazienti guariti da COVID-19, contiene un gran numero di anticorpi protettivi. Al 28 febbraio, 245 pazienti con COVID-19 hanno ricevuto la terapia e in 91 casi si sono manifestati miglioramenti degli indicatori clinici e dei sintomi. Secondo le autorità sanitarie, la terapia a base di plasma si è dimostrata sicura ed efficace.