Il Coronavirus porta anche la rivolta in carcere. Momenti di tensione a Salerno, poi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia. A Modena i detenuti, protestando per le misure di prevenzione per il Covid-19, si sono barricati. Drammatica protesta a Foggia, con l’evasione di alcuni detenuti. Rivolta anche al carcere di San Vittore e alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale.