PALERMO – Anche Palazzo Comitini vara le contromisure per l’emergenza Coronavirus. Lo annuncia in una nota la Città Metropolitana di Palermo nella quale si comunica che “in seguito della riunione, indetta dal sindaco Leoluca Orlando domenica 8 marzo, presso Palazzo delle Aquile, sulla scorta delle indicazioni ivi fornite, la Citta Metropolitana di Palermo onde dare attuazione alle disposizioni contenute nel DPCM del 8 marzo 2020, relativamente alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19, ha proceduto all’integrazione delle circolari già emanate sull’argomento, disponendo le conseguenti misure per il contenimento del contagio:

– Chiusura di tutti gli impianti sportivi di proprietà della Città Metropolitana di Palermo e delle palestre annesse agli Istituti Scolastici e concesse in uso alle Società Sportive dilettantistiche per gli allenamenti

– Sospese le visite turistiche di Palazzo Comitini, gli altri ingressi verranno contingentati in modo da garantire la distanza minima ed evitare l’assembramento di persone

– Lo sportello di informazione turistica di via Principe di Belmonte e l’URP di Palazzo Comitini garantiranno il servizio telefonicamente e via mail (i contatti sono reperibili sulla home page del Sito dell’Ente www.cittametropolitana.pa.it )

– È allo studio della Città Metropolitana di Palermo la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa smart-working in relazione alle esigenze delle diverse Direzioni