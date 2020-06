PALERMO – Il capo dell’Area tecnica della Rigenerazione Urbana ha disposto la chiusura del ricevimento al pubblico, fino al 3 aprile prossimo, di tutti gli uffici e servizi del Polo Tecnico di via Ausonia e della Città Storica (Foro Italico) del Comune di Palermo. Quanto sopra è stato deciso alla luce delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e delle ordinanze emesse ieri dalla Presidenza della Regione Sicilia relativamente alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica. Per quanto attiene agli uffici di protocollo dei vari uffici, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio, le attività saranno svolte assicurando la presenza di un solo utente per volta. L’ingresso dell’utenza per la protocollazione avverrà dall’ingresso di via Alcide De Gasperi ed attraverso apposito pass rilasciato dalla portineria.

Restrizioni anche al settore Tributi. Il Dirigente del Settore Tributi comunica che, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, in ottemperanza ai provvedimenti normativi contenuti nel DPCM dell’8 marzo scorso ed a seguito delle circolari emesse dall’Amministrazione comunale, è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti i punti informativi del Settore Tributi dal 10 marzo fino al 3 aprile prossimo.

Anche i Cit (Centri di informazione turistica) del Comune di Palermo chiudono i battenti al pubblico. Il vice capo di gabinetto comunica che è stata disposta la temporanea chiusura al pubblico dei Centri di informazione turistica (C.I.T.) cittadini.

Area Sviluppo Economico. In considerazione della emergenza Covid-19, si comunica che l’U.R.P. dell’Area dello Sviluppo Economico proseguirà la propria attività solo telefonicamente fino al 3 aprile 2020. Il contatto con l’utenza verrà garantito attraverso utenze telefoniche dedicate che, nei consueti orari e giorni di ricevimento pubblico, risponderà all’utenza ai seguenti numeri: 091/7404644 – 091/7404608 – 091/7404646 – 091/7404754

Sarà possibile, altresì, contattare l’URP del Suap via mail al seguente indirizzo: urp.suap@comune.palermo.it