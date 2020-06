Si allunga la lista delle persone contagiate dal Coronavirus in provincia di Palermo. Si tratta di una donna di 46 di Capaci, rientrata il 25 febbraio da Praga, nella Repubblica Ceca, dopo avere fatto scalo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

La donna si trova da quattro giorni ricoverata al Cervello e le sue condizioni sono buone.

Il sindaco Pietro Puccio ha disposto la sanificazione di uffici pubblici, chiese, cimitero e di tutti gli altri luoghi che la donna potrebbe aver frequentato. In corso anche altri accertamenti perché la donna la suo rientro ha partecipato ad una festa.

Ecco l’invito del sindaco Puccio: “Come sapete ieri è stato accertato un caso di covid-19 nel nostro paese. Al fine di contenere il più possibile l’emergenza nazionale in corso, invitiamo fortemente tutti coloro che nelle scorse settimane hanno avuto dei contatti con la persona ad informare il proprio medico curante e a sottoporsi all’isolamento per 14 giorni a partire dal giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto. In particolare, rivolgiamo questo appello a tutte le persone che hanno partecipato alla festa di compleanno a cui ha partecipato la stessa persona lo scorso 26 febbraio. In questo momento delicato vi chiediamo di attenervi scrupolosamente alle indicazioni provenienti dalle autorità nazionali, regionali e locali, e di condividere questo post dandone massima diffusione a tutti, invitando tutti i soggetti che hanno avuto contatti con persone provenienti dalle zone di cui ai provvedimenti statali e regionali ad attenersi agli stessi. Vi rivolgiamo un ulteriore invito, quello a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti delle famiglie direttamente coinvolte”.