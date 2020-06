“Rinviamo la resa dei conti

PALERMO – Una tregua temporanea con Leoluca Orlando per concentrarsi sull’emergenza Coronavirus, ma non senza alleviare i pesi e le responsabilità dei palermitani: questo il punto delle richieste di Fabrizio Ferrandelli, al termine della conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Palermo. “Le opposizioni – spiega – hanno ritenuto di dover rinviare la resa dei conti con il sindaco, prevista per oggi pomeriggio, sulle vicende giudiziarie e politiche di questi giorni. È tempo di concentrare le forze sulla gestione di questa emergenza nazionale e di tutelare la salute dei palermitani. Lo scontro politico sarebbe vomitevole”.

Per “far fronte comune e dare comunicazioni univoche alla cittadinanza”, Ferrandelli ha chiesto al presidente del consiglio comunale, Salvatore Orlando, “di affiancare il coordinamento cittadino dei tavoli inter-istituzionali con la presenza dei componenti dell’opposizione”.

L’esponente di +Europa ha inviato al sindaco una nota in cui chiede “una moratoria sul pagamento di imposte e tributi locali in scadenza, così da agevolare chi in questi giorni sarà costretto a fermarsi per il bene proprio e di tutti, andando incontro a gravi difficoltà economiche, soprattutto tra coloro che non sono dipendenti pubblici. La stessa cosa – aggiunge – sto richiedendo a livello nazionale con il mio partito, allargando la richiesta ad Abi (Associazione bancaria italiana, ndr) per la sospensione di mutui e altre rate in scadenza”.

Il dibattito politico rischia comunque di ‘uscire dalla porta e rientrare dalla finestra’. A Leoluca Orlando, Ferrandelli chiede anche “di sospendere tutte le restrizioni di traffico diurno e notturno con il solo scopo non di favorire gli assembramenti, ma al contrario, di evitare condizioni di sovraffollamento sui mezzi pubblici e la mancanza di rispetto delle direttive di sicurezza previste dai recenti decreti”; di contro, il Comune di Palermo ha già reso note le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Sul tema della limitazione del traffico risponde su Facebook l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente, Giusto Catania, a Ferrandelli e non solo: “In questi giorni ho ricevuto diverse richieste di sospensione della Ztl a causa del Coronavirus – scrive su Facebook -. Le disposizioni per contrastare il virus sono stabilite dal governo nazionale e le amministrazioni locali non hanno autonomia decisionale su questa materia. La Ztl è regolamentata dal Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti ed è in vigore in numerosissime città italiane. Pertanto – conclude – se il governo nazionale, tra le tante misure di contrasto al virus, decidesse di sospendere le limitazioni al traffico veicolare privato, anche la città di Palermo si atterrebbe a tali disposizioni”.