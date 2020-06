PALERMO – “In un momento di emergenza manca tutta l’attrezzatura necessaria”: protestano i lavoratori della Dussmann, addetti alle pulizie all’ospedale Cervello di Palermo.

Il sindacato Usb denuncia la mancanza di mascherine, detergenti e dispositivi che consentano ai lavoratori di operare in sicurezza. “Anche noi siamo in prima linea, ma qualcuno forse non se n’è accorto”.

L’intervento di Sandro cardinale del sindacato Usb VIDEO