Stop a visite e ricoveri non urgenti

PALERMO – Visite ambulatoriali non urgenti sospese, sospese pure le attività libero-professionali intramurarie, accesso limitato al massimo dei parenti dei ricoverati e al pubblico negli uffici amministrativi. Sono le misure adottate su indicazione dell’assessorato regionale alla Salute in tutte le strutture ospedaliere siciliane. Disposta anche la sospensione dei ricoveri programmati garantendo solo quelli urgenti provenienti da pronto soccorso e quelli rivolti a pazienti oncologici già in lista d’attesa. Le misure sono necessarie per garantire il maggior numero di posti letto per le persone contagiate dal Coronavirus. All’ospedale Cervello di Palermo, ad esempio, sono stati trasferiti i pazienti di Chirurgia toracica, generale e oncologica in altri reparti di Villa Sofia in maniera da garantire una struttura ad hoc per il Covid-19.