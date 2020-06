PALERMO – Il suo appartamento è stato avvolto dalle fiamme e per lui non c’è stato nulla da fare. Giovanni Saladino, disabile di 82 anni, ha perso la vita nel rogo della sua abitazizone allo Zen di Palermo. E’ successo all’alba in un quarto piano di via Ludovico Bianchini.

L’incendio è divampato per probabili cause accidentali, ma le indagini sono tuttora in corso: dai primi accertamenti sarebbe stata una coperta elettrica ad andare in tilt.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco e la polizia. L’uomo è stato trovato senza vita durante il lungo intervento per domare le fiamme.